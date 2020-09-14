Ильхам Алиев позвонил Эрдогану

Отметив, что Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши вместе с Национальной армией Азербайджана и добровольцами освободила Баку от армянской и большевистской оккупации, глава нашего государства сказал, что с глубоким уважением чтит память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути, их светлая память вечно будет жить в сердце нашего народа.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что в связи с этим знаменательным событием направил поздравительное послание президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства отметил, что как пример приверженности светлой памяти наших предков, 15 сентября и сегодня отмечается как праздник. В связи с этим в Баку и различных регионах Азербайджана проводятся мероприятия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за телефонный звонок, передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления и подчеркнул, что направил главе нашего государства послание по этому случаю. Президент Турции отметил роль Кавказской исламской армии под руководством Нуру Паши и Национальной армии Азербайджана в освобождении Баку от оккупации.

Главы государств подчеркнули, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом и поддерживают друг друга во всех вопросах.

В ходе телефонного разговора был напомнен военный парад, проведенный два года назад по случаю 100-летия освобождения Баку. С теплотой было отмечено, что президенты двух стран вместе наблюдали за военным парадом с участием азербайджанских и турецких солдат. Было выражено удовлетворение тем, что отношения между нашими странами поднялись на более высокий уровень.

Во время беседы были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.