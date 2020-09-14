В Иране ответили на угрозы Трампа

"Иран решительным образом ответит в случае любой стратегической ошибки со стороны США", - сказал Рабии, сообщает РИА Новости.

Рабии также выразил сожаление, что президент США - страны, претендующей на управление миропорядком, делает подобного рода небрежные заявления, отметив, что угрозы Трампа носят пропагандистский характер и могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами в США. "Предвыборная пища (Трампа)", - так охарактеризовал Рабии заявление американского президента.

Представитель правительства Ирана подчеркнул, что комментарий Трампа основывался не на данных ведомств, занимающихся иностранной политикой и разведкой, а лишь на том, что "он услышал".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет "в 1000 раз более масштабным".