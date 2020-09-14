В продолжение этой встречи, 14 сентября в формате видеоконференции состоялось очередное заседание руководителей рабочей группы Азербайджана, Афганистана и Туркменистана.

27 июля между Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном в формате видеоконференции была проведена встреча для обсуждения Дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества в сфере таможенных и пограничных вопросов, торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, а также телекоммуникации.

На встрече, в ходе которой обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности транзитных коридоров, проходящих через территорию трех стран, приняли участие первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант Исмаил Гусейнов, замминистра таможни и доходов Афганистана Эеса Гудрат, зампредседателя Государственной таможенной службы Туркменистана Мухаммед Мухаммедов, а также представители соответствующих таможенных структур трех стран.

Выступая на мероприятии, замминистра таможни и доходов Афганистана Эеса Гудрат выразил особую благодарность Азербайджану за подготовку дорожной карты. По его словам, данная дорожная карта станет важной поддержкой для подготовки рамок сотрудничества, направленных на решение таможенных и пограничных вопросов в трех странах. Афганская сторона довела до сведения участников свои предложения по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в связи с дорожной картой, ускорению таможенных процедур, обеспечению обмена информацией, проектированию и модернизации портов и др.

Выступивший на мероприятии первый зампредседателя Госкомтаможни Азербайджана Исмаил Гусейнов проинформировал о применяемой Государственным таможенным комитетом единой автоматизированной системе обмена информацией, используемой при таможенном контроле и оформлении. Он напомнил о существовании соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном по организации первичного обмена информацией о проводимых товарах и транспортных средства, добавив, что подписание аналогичного соглашения с Афганистаном внесет вклад в мероприятия, осуществляемые в этой сфере. Исмаил Гусейнов отметил, что механизмы обмена предварительной информацией существуют у Азербайджана с Россией, Украиной, Ираном и Грузией.

Туркменская сторона выступила с предложением создать постоянную рабочую группу для подготовки плана мероприятий к двустороннему Меморандуму или договору к дорожной карте, а также подготовить список запрещенных товаров.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг дорожной карты, а также согласованы вопросы, которые будут обсуждены на следующей встрече.