В Евросоюзе заявили о возвращении «трех империй»

Дистанцируясь от Турции, Евросоюз лишь отдалит решение проблем. Об этом заявил в Европарламенте верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, разногласия нужно решать путем диалога и за столом переговоров, а не военными рычагами, передает Anadolu.

«Бывшие империи возвращаются. Речь, в частности, идет о России, Китае и Турции. И эта ситуация формирует для нас новые условия», - сказал Боррель, отметив, что в течение всего лета прилагал усилия для снижения напряженности в восточной части Средиземного моря.