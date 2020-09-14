Посол Ирана о поставках вооружения в Армению

"У нас нет никаких препятствий для развития наших отношений с Азербайджаном. В то же время у нас обычные соседские отношения с Арменией". Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, отвечая на вопрос журналистов о поставках Россией вооружения Армении через территорию Ирана.

"Наша позиция по вопросам в регионе ясна. Иран никогда не допустит, чтобы против соседнего, дружеского и мусульманского Азербайджана проворачивались какие-либо дела. Лично сам в Иране разбирался в этом вопросе. Мы отрицаем поставки оружия через территорию Ирана в Армению против Азербайджана. Как нам заявили, и как сказал глава Министерства обороны России, были какие-то строительные поставки", - сказал иранский посол.

Дипломат также отметил, что необходимо с крайней осторожностью относиться к подобной, чаще всего провокационной информации.