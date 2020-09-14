И хотя решение о запрете деятельности торговых центров объясняют контролем эпидемиологической ситуации, вопрос, что считать торговым центром и моллом вызвал определенные сложности.

Несмотря на меры по смягчению режима карантина, объявленные Оперативным штабом при Кабмине, в Азербайджане продолжает сохраняться ряд ограничений. В частности под запретом остается деятельность торговых центров и моллов.

По критериям, определенным Министерством экономики, к торговым центрам и моллам причисляются объекты, площадью от 500 до 2000 кв.м., которые имеют одного владельца, но сданы различным торговым объектам.

Однако, как стало известно haqqin.az, под запрет на деятельность торговых центров в Баку попал и ряд магазинов, которые, хоть и имеют большую площадь, но представляют только один бренд. По сути, это просто крупные магазины, на которых не должен распространяться запрет.

Одним из таких объектов является магазин New Yorker, расположенный у станции метро Нефтчиляр. Данный магазин располагается автономно, имеет площадь в 1200 квадратных метров, одну дверь, а также представляет продукцию одного бренда и, соответственно, не может считаться торговым центром.

«В свое время, когда регистрировался объект, он был указан как торговый ряд, площадью в 3000 кв.м. В последствии объект был разделен хозяином и сдан в аренду разным арендаторам. И хотя формально в документах он указан как торговый центр, по сути, он является автономно действующим магазином», - заявил haqqin.az руководитель компании SSI Retail Шахин Гараев, который представляет бренд New Yorker в Азербайджане.

Шахин Гараев утверждает, что в Баку существует довольно много крупных магазинов, на которых не распространяется запрет и которые свободно работают. Однако из-за того, что изначально во время регистрации он был указан как торговый ряд, магазину New Yorker не дают работать.

«Мы обращались во многие инстанции, начиная от МВД и заканчивая Министерством экономики. К сожалению, везде разводят руками и ссылаются на код регистрации. Из-за формальных юридических проволочек наш магазин вынужден простаивать, а наши сотрудники продолжают оставаться без работы. Мы просим соответствующие государственные структуры разобраться в ситуации и снять запрет на деятельность нашего магазина, потому что по факту он не является торговым центром», - сказал Шахин Гараев.