Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:12

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала 71-летнего политического ветерана Ёсихидэ Сугу своим новым лидером. Поскольку ЛДП обладает парламентским большинством, избрание Сугу на пост премьер-министра страны практически гарантировано. Более двух десятилетий этот человек находился в тени громких и ярких политиков Японии. И более полутора десятков лет он возглавлял закулисье правящей в Стране Восходящего солнца Либерально-демократической партии (ЛДП).

Он избегал публичности и известности, создал себе репутацию человека без харизмы и чувства юмора, этакой нейтральной и технической фигуры – но когда началось голосование о преемнике Синдзо Абэ на посту лидера ЛДП и премьера Японии, «тихий и незаметный» технократ Сугу с разгромным счетом «сделал» своих конкурентов, претендовавших на эти посты. 377 голосов «за». У его соперников, Сигеру Исиба, бывшего министра обороны, который неизменно имел самые высокие рейтинги - 68 голосов, у экс-министра иностранных дел Фумио Кишида - 89. Комментарии, как говорится, излишни. «У нас есть такие пословицы: «великие таланты медленно созревают» и «мудрый сокол прячет когти до поры», - сказал одноклассник нынешнего премьера Японии Хироши Каваи в телефонном интервью журналистам, кинувшимся нынче по крупицам собирать информацию для политического портрета нового лидера Японии. - «Теперь я понял, что эти слова были сказаны о Ёсихидэ Сугу». «Я родился старшим сыном фермера в Аките», - сказал Суга в благодарственной речи после голосования. - «Без каких-либо знаний и кровных уз я начал с нуля в мире политики и смог стать лидером ЛДП со всеми ее традициями и историей». Многие обозреватели поспешили сосредоточить своё внимание на, скажем так, простонародном происхождении премьера. Действительно, на первый взгляд, у Ёсихидэ Сугу никак не «голубая кровь» - сын крестьянина и бывшего железнодорожника, к тому же бежавшего из Манчжурии и занявшегося разведением клубники на севере Японии, по всем статьям проигрывает «родившемуся с золотой ложкой во рту» аристократу и долгожителю политического японского Олимпа Синдзо Абэ. У многих его однопартийцев не было проблем с получением образования и стартовыми условиями для политической карьеры – Сугу же пришлось покинуть родную деревню, перебиваться случайными заработками, чтобы поступить в вечерний колледж, а затем работать на картонажной фабрике, чтобы оплатить обучение на факультете права в токийском Университете Хосэй, После которого он в течение одиннадцати лет работал секретарем-помощником члена парламента от ЛДП Хикосабуро Оконоги А потом – решительно рванул в политику, выставив свою кандидатуру в городской совет Иокагамы. Денег и спонсоров у него не было, и агитационную кампанию «от двери к двери» он проводил самостоятельно, лично обойдя почти тридцать тысяч квартир своих избирателей, сносив при этом, как утверждают его биографы, шесть пар обуви.

Итог этого хождения в народ – убедительная победа в выборах в городской совет в 1987 году, а уже спустя полтора года его стали называть вторым мэром Иокагамы – так он сумел распорядиться депутатскими полномочиями. В 1996 году он уже член парламента, в 2006 – министр внутренних дел и министр коммуникаций в первом кабинете Синдзо Абэ, а спустя шесть лет, в 2012 году он стал главным секретарем кабинета министров и исполняющим обязанности генерального секретаря правящей партии Японии, ЛДП. Выходец из крестьян, как оказалось, обладал теми качествами, которые делали его незаменимым на тех ключевых постах, где требовались не харизма, паблисити и фотогеничность, а блестящие интеллектуальные способности, глубокое понимание механизмов японской политики и, естественно, умение грамотно подобрать и расставить кадры так, чтобы бюрократический аппарат работал как швейцарские часы или японские электронные приборы. Умение подчинить себе японский бюрократический аппарат – само по себе значит очень многое, ведь «организованный бизнес, однопартийное правительство и управленческая бюрократия являются ножками треножника, на котором покоится японская политическая система», как метко заметил один из исследователей Японии еще в 1980 году. Этот вывод не утратил актуальности и сегодня – а Сугу научился управлять двумя опорами это треножника – правящей партией и управленцами - поистине виртуозно. В мае 2019 года, когда власть переходила от «Сына Неба», императора Акихито к его сыну, Нарухито, однопартийцы Сугу и кабинет министров сделали своему «теневому шефу» грандиозный по японским меркам подарок. Именно ему была доверена честь публично огласить название 248-го по счету царствования – «эра Рейва», что может быть переведено как «гармония» или «цветущий мир». Это было первое после долгих лет пребывания в тени закулисья появление Ёсихидэ Сугу на публике, которая сразу же окрестила его «дядюшкой Рейва». Напророчили. Сугу стал первым новым премьером этой эпохи. Причем передача власти произошла в сложные для Японии времена.

Страна продолжает бороться с последствиями пандемии коронавируса, вызвавшей самый сильный экономический спад в ее современной истории. Долговременный план перезапуска экономики, связываемый с именем уходящего премьера и прозванный «абэномикой», только начал осуществляться и не успел принести результатов, Covid-19 подрезал его буквально «на взлете». Нерешенным остался и вопрос реформы послевоенной пацифистской конституции. Синдзо Абэ планировал формально узаконить существование полноценной японской армии, которая до сих пор именуется «силами самообороны», а также отменить запрет использования ее за пределами страны. Отношения с США и Китаем, роль Японии в Индо-Тихоокеанском регионе, проблема «северных территорий» и десяток неотложных вопросов внутри самой Страны Восходящего солнца – премьерский срок Сугу простым быть не обещает. Но новый японский лидер, которому в нынешнем декабре исполнится 72 года, готов к борьбе. Отец троих сыновей, любитель гольфа и рыбалки, он совершает по сто приседаний в день, заботясь о своем здоровье. Как и его предшественник Синдзо Абэ, Сугу не употребляет спиртного от слова «совсем».