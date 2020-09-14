Главный дипломат ЕС: Евросоюз не может остановить «Северный поток-2»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что институты Евросоюза не имеют полномочий, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Боррель сделал, выступая на сессии Европейского парламента. «Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток — 2», это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают», — сказал он, отвечая на призывы некоторых евродепутатов остановить строительство газопровода, чтобы «наказать Россию» за инцидент с Алексеем Навальным.

«Конечно, отравление Навального будет иметь последствия для отношений России и ЕС, мы будем обсуждать этот вопрос на встрече глав МИД, - заявил он. - Однако вы можете вспомнить, что Еврокомиссия никогда не высказывала особого оптимизма насчет этого проекта».