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Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения после капитального ремонта и перестройки сдало в пользование Реабилитационный центр в Ширване. В церемонии открытия центра приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда. До начала мероприятия министр Сахиль Бабаев и глава ИВ Ширвана Ильгар Аббасов возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в центре города Ширван.

Выступая на мероприятии, министр Сахиль Бабаев отметил проделанную за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева работу по модернизации реабилитационной инфраструктуры в нашей стране. Министр отметил, что в 2019 году после капитального ремонта и перестройки были сданы в пользования Реабилитационные центры в Евлахе и Нафталане, Реабилитационный пансионат в Мардакяне, Протезно-ортопедический производственный центр, а в августе этого года – Реабилитационные центры в Ленкорани, Шеки и Хачмазе. Министр отметил, что еще один современный Реабилитационный центр открывается сегодня и в Ширване. Это проявление как устойчивого социального развития, так и заботы о людях с ограниченными возможностями. Министр довел до сведения участников мероприятия, что до конца текущего года будут сданы в пользование Реабилитационный центр в Сумгаите и Реабилитационный пансионат в Шагане. Также в этом году планируется открытие Детских реабилитационных центров в Габале и Шамкире. В настоящее время действуют 14 реабилитационных учреждений министерства, а в этом году их число увеличится до 16 за счет создания двух дополнительных детских реабилитационных учреждений. В результате чего ежегодное количество людей, которым оказываются реабилитационные услуги, увеличится вдвое - до 28 тысяч. В целом в ближайшие годы сеть реабилитационных учреждений в регионах страны будет значительно расширена. Говоря о реформах в сфере реабилитации, С.Бабаев отметил, что создание указом Президента публичного юридического лица - Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве сделает проведение экспертизы и оказание реабилитационных услуг более гибкими, качественными и эффективными. Эта реформа служит эффективному использованию имеющихся ресурсов в соответствующей области, расширяя спектр и объем реабилитационных услуг. Министр также сообщил, что в реабилитационных центрах будут расширены услуги по социальной и психологической реабилитации. По его словам, в реабилитационной системе широко используются электронные технологии. Он отметил, что создаются подсистема «Реабилитация», система очередей на базе Интернета, Централизованная информационная система реабилитации. Это обеспечит прозрачную и объективную организацию электронного приема в реабилитационные учреждения, улучшение контроля за реабилитационными услугами, сбор всей информации, связанной с реабилитационными услугами, на электронной платформе и т. д.