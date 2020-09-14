Минтруда открыло новый Реабилитационный центр в Ширване фото
Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения после капитального ремонта и перестройки сдало в пользование Реабилитационный центр в Ширване. В церемонии открытия центра приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.
До начала мероприятия министр Сахиль Бабаев и глава ИВ Ширвана Ильгар Аббасов возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в центре города Ширван.
Выступая на мероприятии, министр Сахиль Бабаев отметил проделанную за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева работу по модернизации реабилитационной инфраструктуры в нашей стране. Министр отметил, что в 2019 году после капитального ремонта и перестройки были сданы в пользования Реабилитационные центры в Евлахе и Нафталане, Реабилитационный пансионат в Мардакяне, Протезно-ортопедический производственный центр, а в августе этого года – Реабилитационные центры в Ленкорани, Шеки и Хачмазе. Министр отметил, что еще один современный Реабилитационный центр открывается сегодня и в Ширване. Это проявление как устойчивого социального развития, так и заботы о людях с ограниченными возможностями.
Министр довел до сведения участников мероприятия, что до конца текущего года будут сданы в пользование Реабилитационный центр в Сумгаите и Реабилитационный пансионат в Шагане. Также в этом году планируется открытие Детских реабилитационных центров в Габале и Шамкире. В настоящее время действуют 14 реабилитационных учреждений министерства, а в этом году их число увеличится до 16 за счет создания двух дополнительных детских реабилитационных учреждений. В результате чего ежегодное количество людей, которым оказываются реабилитационные услуги, увеличится вдвое - до 28 тысяч. В целом в ближайшие годы сеть реабилитационных учреждений в регионах страны будет значительно расширена.
Говоря о реформах в сфере реабилитации, С.Бабаев отметил, что создание указом Президента публичного юридического лица - Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве сделает проведение экспертизы и оказание реабилитационных услуг более гибкими, качественными и эффективными. Эта реформа служит эффективному использованию имеющихся ресурсов в соответствующей области, расширяя спектр и объем реабилитационных услуг.
Министр также сообщил, что в реабилитационных центрах будут расширены услуги по социальной и психологической реабилитации. По его словам, в реабилитационной системе широко используются электронные технологии. Он отметил, что создаются подсистема «Реабилитация», система очередей на базе Интернета, Централизованная информационная система реабилитации. Это обеспечит прозрачную и объективную организацию электронного приема в реабилитационные учреждения, улучшение контроля за реабилитационными услугами, сбор всей информации, связанной с реабилитационными услугами, на электронной платформе и т. д.
Сахиль Бабаев отметил, что основная цель — это создание полностью прозрачной, качественной системы услуг, которая бы удовлетворяла граждан с инвалидностью, а также построение деятельности реабилитационных учреждений на основе принципа возвращения граждан с инвалидностью в общество как трудоспособных людей. Наряду с модернизацией реабилитационных учреждений важно повышать знания и профессиональные навыки работающего там персонала. В то же время, в этих центрах к людям с инвалидностью должны относиться с особым вниманием и заботой, чтобы они чувствовали себя там в родной обстановке.
Глава ИВ города Ширван Ильгар Аббасов отметил, что создание таких современных реабилитационных центров является еще одним показателем внимания и заботы к людям с инвалидностью.
Люди с инвалидностью выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за расширение из года в год мер социальной защиты, а также повышение реабилитационных возможностей для восстановления их здоровья.
Затем было проведено ознакомление с условиями, созданными в центре.
В учреждении созданы самые современные условия, и оно оборудовано аппаратами для лимфодренажа, озонотерапии, магнитотерапии, гидротерапии и другим современным медицинско-реабилитационным оборудованием. Здесь будут применены эффективные физиотерапевтические методы, лечебная физкультура, колонотерапия, озонотерапия, электрофарез и другие процедуры. Ширванский реабилитационный центр ежегодно будет оказывать услуги 500 жителям Ширвана и близлежащих районов.