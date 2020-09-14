Собрание утвердило финансовый отчет ОАО «Международный банк Азербайджана» за 2019 год, ранее одобренный внешним аудитором и рекомендованный Комитетом по аудиту.

15 сентября 2020 года в головном офисе открытого акционерного общества «Международный банк Азербайджана» состоялось общее собрание акционеров банка. С целью соблюдения норм карантина в связи с пандемией COVID-19 акционеры провели голосование и рассмотрели материалы собрания в заочном порядке.

В результате мер, предпринятых в последние годы, обеспечены капитализация, финансовая стабильность и прибыльность банка. Прибыль, полученная МБА в 2019 году, позволила выплатить акционерам дивиденды по итогам прошлого года, как это было сделано и в 2018 году.

В ходе собрания был поднят вопрос о выплате дивидендов акционерам банка по финансовым результатам деятельности за 2019 год. В результате было принято решение о выплате акционерам дивидендов в размере 150 миллионов манатов из прибыли по итогам прошлого года из расчета 0,0326 маната на акцию.

Также акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка на основе заочного голосования. В представленных материалах акционерам была предоставлена информация о миссии и стратегическом видении банка.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.