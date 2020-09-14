Турция и Греция проводят переговоры в штаб-квартире НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит встреча военных делегаций Турции и Греции. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Обсуждения "мер разъединения" сторон носят технический характер, отмечает Anadolu.

Решение о начале диалога между Анкарой и Афинами в связи с напряженностью в восточной части Средиземного моря было принято в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Предыдущая встреча военных двух стран состоялась в штаб-квартире НАТО 10 сентября.