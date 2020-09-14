Зеленский: Между Украиной и Россией нет отношений

Украина и Россия потеряли то, что можно назвать отношениями, после того как РФ «аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с австрийским коллегой Александром Ван дер Беленом, отвечая на вопрос, какие у него отношения с Владимиром Путиным.

«А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что «между нами», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

При этом президент Украины отметил, что руководители Украины и России не отказались от переговоров, что позволило добиться режима тишины в Донбассе, а домой вернулись 140 украинских граждан.