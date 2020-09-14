Шемахинская модель: новая платежная система в пассажироперевозках

Так, в нескольких автобусах города установлена новая система, которая поддерживает бесконтактную технологию и позволяет расплачиваться банковскими картами и мобильными устройствами.

При техническом операторстве Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий в Шемахе запущен пилотный проект, в котором внедрены самые последние новшества в безналичной оплате за пассажироперевозки.

Система, имеющая широкие возможности, сочетает в себе такие функции, как технология NFC, оплата с помощью QR-кода, специальные скидки по социальным категориям, контроль платежей в режиме реального времени. Данная система может быть интегрирована и в платежную систему всего общественного транспорта.

Система поддерживает любые банковские карты. Если у гражданина нет банковской карты, он для использования данной услуги может воспользоваться банковскими картами Prepaid, предоставленными ОАО Azer-Turk Bank. Эти карты можно использовать не только для проезда в общественном транспорте, но и для других платежей (коммунальные платежи, покупки в магазине и т.д.).

Эту карту можно получить в филиалах ОАО Azer-Turk Bank, филиалах и отделениях ООО «Азерпочт». Карты также будут доступны на специальных устройствах, установленных в разных частях города.

Для этого проекта на основе технологии дополненной реальности было разработано специальное мобильное приложение на азербайджанском, русском и английском языках. С помощью приложения можно будет получить информацию о туристических объектах, исторических местах Шемахи, проложить маршрут. Для этого надо просто поднести камеру к карте Prepaid, открытой посредством мобильного приложения.

Спонсором проекта является Mastercard, регулирующим органом – Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. В рамках проекта услуги процессинга карт и финансирования будет осуществляться ОАО Azer-Turk Bank.

Следует также отметить, что внедрение таких проектов на национальном уровне снижает физический контакт, поддерживает развитие проектов «умных городов», а также повышает уровень удовлетворенности граждан.