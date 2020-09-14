Трамп заявил, что собирался ликвидировать Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, однако в итоге отказался от этой задумки. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (Джеймс Мэттис, возглавлявший Пентагон на момент обсуждения плана) был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - сказал Трамп в интервью Fox News.

План по устранению президента Сирии Башара Асада разрабатывался в 2017 году. Трамп отметил, что в итоге не сожалеет о том, что он не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.

Американские СМИ отмечают, что в 2018 году Трамп публично заверял, что сообщения СМИ об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности.