Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов осмотрели сегодня малые предприятия, созданные в городе в рамках программы самозанятости. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Министр и глава ИВ ознакомились с малыми предприятиями (женским салоном красоты, портняжным цехом, предприятием по смазке автомобилей, цехом по выпечке мучных изделий), принадлежащими Самире Аббасовой, Гюльнаре Халиловой, Авазу Агаеву и Шалале Рзаевой. Эти малые предприятия были созданы за счет материалов и активов, выданных гражданам Минтруда в рамках программы самозанятости.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что цель программы самозанятости, реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, - помочь малообеспеченным семьям получить доступ к малому бизнесу. Это должно дать им возможность начать семейный бизнес и таким образом улучшить свое благосостояние. В этом году программа самозанятости продолжает расширяться. В этом году ведется работа по вовлечению 12 тысяч семей в программу самозанятости и предоставлению активов тем, чьи бизнес-планы получили положительные оценки.

Министр отметил, что в Ширване в прошлом году к программе самозанятости были привлечены 182 человека из уязвимых и малоимущих групп населения. В этом году их количество будет большим, и уже за прошедшие 8 месяцев этого года к программе самозанятости привлечено 152 человека. Часть из них уже получили активы. Большую часть тех, кто привлечен к программе самозанятости в этом году, составляют люди с ограниченными возможностями, члены семей шехидов, вынужденные переселенцы, малообеспеченные и многодетные семьи.

Участники программы поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказанную большую поддержку. Они подчеркнули, что прилагают все усилия для развития своего малого бизнеса.