Трамп: Вакцину получим через несколько недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может быть готова к федеральному одобрению «в течение нескольких недель». Об этом пишет израильский «7 канал».

«Я хочу вакцину быстро», - сказал Трамп. «Мы бы были без вакцины годами ... Я ускорил этот процесс через Управление по санитарному надзору... У нас будет вакцина через несколько недель, это может быть четыре недели, может быть восемь недель... У нас много отличных компаний», - сказал Трамп в интервью Fox&Friends.

Между тем в Демократической партии относятся скептически к любой вакцине, которая получит одобрение правительства Трампа, предупредив, что одобрение вакцины может быть политически мотивированным, и она может быть небезопасной.