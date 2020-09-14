Назван новый адвокат Ефремова

Названо имя нового адвоката актера Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает «Московский комсомолец», представлять интересы Михаила Ефремова будет адвокат Роман Филиппов. По данным издания, адвокатский статус Филиппов получил в 2014 году. Его специализацией являются гражданские и уголовные дела.

Именно он, как сообщает «МК», будет сопровождать рассмотрение апелляционной жалобы актера на приговор Пресненского суда, который отправил Ефремова на 8 лет в колонию. При этом Филиппов отказался подтвердить или опровергнуть свое сотрудничество с Ефремовым.