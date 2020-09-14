Боярский упал в обморок во время вакцинации

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники №39, сообщает «Газета.ру».

В поликлинику 70-летний артист пришел на вакцинацию против гриппа. Он вошел в кабинет, однако уже через пять минут ему стало плохо, и Боярскому вызвали врача. На помощь пришла главный врач поликлиники Ольга Иванова. «Все в порядке уже, не переживайте», — сказала она уже через пару минут.

Во время осмотра перед вакцинацией терапевт надавил артисту на лимфоузлы, и у Боярского случился перепад давления. Он упал со стула и ударился головой о стену. Сейчас угрозы его здоровью нет.