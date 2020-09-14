Минсвязи подарило воспитанникам детского дома ноутбуки
Представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий по случаю Дня знаний посетили детский дом №1.
В связи с организацией занятий в учебных заведениях в онлайн-форме из-за пандемии COVID-19 воспитанникам детского дома были подарены ноутбуки.
Для обеспечения детского дома высокоскоростным интернетом ООО «Бактелеком» начало соответствующую работу.
Ранее министерство подарило воспитанникам детского дома №1 компьютеры. Кроме этого, сотрудники министерства вместе с членами Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар» подарили планшеты и школьные принадлежности учащимся, которые из-за отсутствия интернета и компьютеров в своих домах не могли проходить дистанционное обучение.
Также ООО «Азтелеком» проложило линию телефонной связи в дома учащихся.