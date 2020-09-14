Зеленский назвал случившееся с Навальным покушением

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Случившееся с Навальным украинский лидер назвал покушением.

Зеленский заявил, что на Украине, как и во всем мире, с нетерпением ждут подробностей расследования инцидента. Он также выразил уверенность, что в скором времени они появятся.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.