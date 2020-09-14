В России предложили ввести продуктовые карточки

Россия победила голод, но часть населения сталкивается с нехваткой продовольствия. Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

Продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства, сказал Кобяков. Он отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например, в США. Эксперт предлагает за счет таких карточек стабилизировать доходы малообеспеченных семей.

«Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», — полагает Кобяков.

Эксперт добавил, что из-за недостаточных доходов населения каждый третий взрослый россиянин страдает избыточным весом либо ожирением, поскольку не может позволить себе здоровое питание.