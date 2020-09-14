Пентагон обеспокоен успехами России и Китая в области искусственного интеллекта

Министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Россия и Китай делают успехи в области искусственного интеллекта с целью расширения своего влияния за рубежом и усиления контроля над своими обществами, передает «Голос Америки».

Глава Пентагона заявил об этом на симпозиуме, организованном Объединенным центром искусственного интеллекта.

Эспер отметил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет править миром, и что Россия увеличила инвестиции в развитие технологий.