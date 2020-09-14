Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Согласно информации, в заседании принимали участие члены Наблюдательного совета и члены Правления АИХ.

Обсуждение было посвящено поручениям, исходящим из Указа президента Азербайджана от 7 августа 2020 года.

Был заслушан доклад о работе, проделанной в целях организации деятельности АИХ, а также предложения о государственных учреждениях, которые будут переданы в управление холдинга.

Участники заседания заслушали презентацию о деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга и предполагаемой экономической выгоде для государства.