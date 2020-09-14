Полеты ВВС Азербайджана и Турции над Нахчываном видео
Сегодня по случаю 102-й годовщины освобождения Баку Кавказской исламской армией от армяно-большевистских соединений над Нахчываном состоялись показательные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.
Как сообщили в Министерстве обороны, прошедший ранее первый этап азербайджано-турецких совместных учений «Нерушимое братство – 2020» и организованные сегодня полеты являются примером братства и военного единства Азербайджана и Турции.
Вертолеты в полете продемонстрировали государственные флаги Азербайджана и Турции.