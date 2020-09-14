Гурбан Гурбанов о матче «Карабах» - «Мольде» в Лиге чемпионов

«У нас было два дня, чтобы подготовиться к этой игре, - говорит наставник. - В целом ситуация неплохая, хотя у некоторых футболистов есть микротравмы, и это нас беспокоит. Травмированы также Хайме Ромеро и Махир Эмрели.

«Мольде» очень серьезно готовится. Очень дисциплинированная команда. Играют по необычной схеме. Мы несколько раз играли с такого типа соперниками. Верю, что мы правильно проанализировали оппонента и сможем завтра сыграть в свою игру».

Напомним, что матч «Карабах» - «Мольде» изначально должен был состояться в Баку – так определил жребий. Однако «Мольде» заранее уведомил УЕФА, что в Норвегии существуют ограничения: после возвращения из стран, не входящих в Шенгенскую зону, команде придется сесть на 10-дневный карантин и пропустить ближайшие игры.

В обновленный регламент УЕФА был внесен пункт, согласно которому в таких случаях матч должен быть перенесен на нейтральную территорию. В результате «Карабаху» пришлось выбрать один из предлагаемых УЕФА вариантов. Чемпион Азербайджана предпочел сыграть в кипрской Ларнаке на стадионе «АЕК Арена». Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.