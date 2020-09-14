В Киргизии задержали бывшего министра здравоохранения

Бывший министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев задержан по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, передает «Sputnik Кыргызстан».

По данным службы, руководящие лица Минздрава, «вопреки интересам народа и государства», заключили нерентабельный контракт на консультационные услуги и нанесли тем самым бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.

Чолпонбаев стал министром здравоохранения в апреле 2018 года. В марте 2020-го Совбез рекомендовал премьер-министру принять меры в отношении членов правительства за недостаточную работу по борьбе с коронавирусом. 1 апреля Чолпонбаева освободили от должности согласно его заявлению.

Затем экс-министра дважды вызвали на допрос по делу о коррупции в министерстве. После второго допроса в июле он попал в реанимацию. У бывшего чиновника диагностировали проблемы с сердцем и двустороннюю пневмонию.