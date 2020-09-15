Трамп: «Мы заключим сделку с Ираном»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с Ираном.

"Посмотрим, что будет с Ираном. После выборов, думаю, через неделю, может, через месяц, но за очень короткое время вы увидите, что Иран придет и скажет, что они хотят сделки. Они хотят сделки, но больше хотят ее заключить с "Сонным Джо" (Джо Байденом, соперником Трампа на выборах - ред.), чем со мной, потому что моя сделка будет более справедливой. Просто дождитесь, когда пройдут выборы. Если мы выиграем, то мы заключим сделку с Ираном", - сказал Трамп на встрече с министром иностранных дел ОАЭ, отвечая на вопросы журналистов.