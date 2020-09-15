Сотрудничество с Азербайджаном включено в стратегию нацбезопасности Украины

Для укрепления региональной безопасности Украина будет развивать стратегическое партнерство с рядом стран, в том числе и с Азербайджаном. Об этом говорится в документе "О стратегии национальной безопасности Украины", утвержденной президентом этой страны Владимиром Зеленским 14 сентября.

"С целью защиты собственных национальных интересов и укрепления региональной безопасности Украины развивать: стратегическое партнерство с Азербайджанской Республикой, Грузией, Литовской Республикой, Республикой Польша, Турецкой Республикой", - отмечается в документе.

Также подчеркивается, что "внешнеполитическая деятельность государства направлена прежде всего на обеспечение независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины".

Стратегия национальной безопасности и обороны Украины разработана по поручению президента Украины. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности приоритеты национальных интересов Украины.