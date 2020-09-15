Как сообщил haqqin.az один из местных жителей, село в настоящее время контролирует полиция, и в последние несколько суток поджогов не было. Но сельчане и сами по ночам несут дежурство, ведь поджигателей еще не задержали.

Жители шамкирского села Зеям Джырдахан уже больше десяти дней пребывают в панике – кто-то ночами поджигает их дома и сараи.

«У нас большое село, почти десять тысяч человек. И поджоги происходят в разных его частях. Горели дома, хозяйственные постройки. Предположения разные, кто-то даже верит, что поджигают какие-то потусторонние силы. Полиция ведет расследование и по ночам патрулирует территорию», - сказал один из местных жителей.

Он уверяет, что такое в их селе впервые, даже аксакалы не припомнят никаких поджогов.

Происходящим в Зеяме обеспокоены и в Исполнительной власти Шамкирского района. Чиновники регулярно наведываются в село, пытаясь разобраться в случившемся.

Один из подожжённых домов принадлежит Наргиле Ахмедовой.

«Было примерно два часа ночи, - рассказывает она. - Меня разбудил внук, закричав, что наш дом горит. Мы выбежали во двор, пытались затушить огонь, но часть дома все же сгорела. Сгорел и сарай, в котором хранились зерно и мука. И это уже четвертый случай в Зеяме».