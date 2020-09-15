Таинственные поджигатели держат в страхе азербайджанское село фото
Жители шамкирского села Зеям Джырдахан уже больше десяти дней пребывают в панике – кто-то ночами поджигает их дома и сараи.
Как сообщил haqqin.az один из местных жителей, село в настоящее время контролирует полиция, и в последние несколько суток поджогов не было. Но сельчане и сами по ночам несут дежурство, ведь поджигателей еще не задержали.
«У нас большое село, почти десять тысяч человек. И поджоги происходят в разных его частях. Горели дома, хозяйственные постройки. Предположения разные, кто-то даже верит, что поджигают какие-то потусторонние силы. Полиция ведет расследование и по ночам патрулирует территорию», - сказал один из местных жителей.
Он уверяет, что такое в их селе впервые, даже аксакалы не припомнят никаких поджогов.
Происходящим в Зеяме обеспокоены и в Исполнительной власти Шамкирского района. Чиновники регулярно наведываются в село, пытаясь разобраться в случившемся.
Один из подожжённых домов принадлежит Наргиле Ахмедовой.
«Было примерно два часа ночи, - рассказывает она. - Меня разбудил внук, закричав, что наш дом горит. Мы выбежали во двор, пытались затушить огонь, но часть дома все же сгорела. Сгорел и сарай, в котором хранились зерно и мука. И это уже четвертый случай в Зеяме».
Представитель ИВ по селу Исмаил Бурджиев в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил, что в настоящее время продолжается расследование.
«Уже десять дней пожаров нет. Все относительно спокойно. Но люди, конечно, напуганы, опасаются новых поджогов», - сообщил он, уточнив, что ущерб от случившегося пока не оценен.
В Исполнительной власти Шамкирского района как-либо объяснить происходящее отказались.
Между тем в территориальном отделе полиции заявили, что село контролируется, но задержанных пока нет.
«Не знаем, сколько конкретно домов и сараев сгорело, но ситуация под контролем», - утверждают в отделе полиции.