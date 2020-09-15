Фонд Билла Гейтса: Пандемия отбросила мир на 20 лет назад

Пандемия коронавируса отбросила мир на 20 лет назад. Такое утверждение содержится в докладе Фонда Билла и Мелинды Гейтс, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Как сообщается в документе, пандемия, распространяющаяся по миру в течение нескольких месяцев, отменила результаты, которых международные организации добивались годами. Так, за это время число людей, живущих в крайней нищете, выросло на семь процентов, а уровень вакцинации от других болезней опустился до показателей 1990-х.

По мнению основателя Microsoft и миллиардера Билла Гейтса, вернуться к докоронавирусным показателям реально за два-три года при условии возрождения индустрии туризма и выделения Всемирным банком кредитов на восстановление пострадавшим странам.

«Взаимно усугубляющие катастрофы — так лучше всего описать пандемию COVID-19. Сначала появился сам вирус, потом правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а затем люди перестали ходить к врачам из боязни заразиться: все это — элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения», — приводит выдержку из доклада издание.