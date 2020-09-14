Трамп оценил Нурмагомедова

Президент США Дональд Трамп оценил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит RT.

Трамп заявил, что Нурмагомедов является лучшим спортсменом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. По его мнению, американцу Джастину Гэтжи предстоит грандиозный поединок против россиянина. «Бой будет прямо перед выборами, но я его посмотрю. Это будет невероятный бой», — заключил президент.

Нурмагомедов известен по выступлениям в UFC. В его активе 28 побед в 28 поединках. На турнире UFC 24 октября ему снова предстоит защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Соперником Нурмагомедова станет Гэтжи. Поединок должен пройти в удобное для европейского зрителя время.