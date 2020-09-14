Зеленский поручил организовать производство вакцин в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр по производству отечественных вакцин. Соответствующую задачу он поставил в ходе совещания по вопросам развития системы биологической безопасности страны, сообщается на сайте офиса главы государства.

Украинский лидер счел необходимым содать центр для координации сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны, что позволит обеспечить условия для производства вакцин.

«В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства», — отмечает пресс-служба офиса главы государства.

Ранее Зеленский заявил, что страна готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана.

«Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», — говорил президент.