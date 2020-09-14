Иран обеспокоен секретными ядерными проектами Саудовской Аравии

Иран выразил озабоченность по поводу «непрозрачной» ядерной деятельности Саудовской Аравии. Заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси, передает Mehr.

Бахарванд призвал МАГАТЭ расследовать секретную ядерную деятельность Саудовской Аравии, заявив, что агентство также должно провести контрольные проверки ядерных программ других стран.

В ходе встречи Бахарванд и Гросси обсудили и пути взаимного сотрудничества. Иранский дипломат подчеркнул необходимость защищать установившиеся связи и «не позволять какой-либо третьей стороне влиять на такие отношения».