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Фонд Гейдара Алиева всегда держит в центре внимания сферу образования, реализуя различные проекты и программы в этой области, вносит вклад в ее развитие. Как сообщает АзерТАдж, 15 сентября в селе Кехнегала Товузского района состоялось открытие после капитального ремонта здания средней школы имени Шаха Исмаила Хатаи, построенной при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Принявшие участие в мероприятии министр образования Эмин Амруллаев и представитель Фонда Гейдара Алиева Джейхун Асланов сначала посетили в городе Товуз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке его имени.

Затем состоялось ознакомление со зданием школы. Как сообщается, здание средней школы села Кехнегала, введенное в эксплуатацию в 1980 году, обветшало и оказалось в аварийном состоянии. Новая школа на 624 ученических места была построена Фондом Гейдара Алиева. Двухэтажное здание состоит из 4 корпусов. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями. На открытии после капитального ремонта полной средней школы имени А.Гасымова в городе Товуз отмечалось, что здание было построено 90 лет назад и за годы пришло в аварийное состояние. Капитально отремонтированное при поддержке Фонда Гейдара Алиева обновленное здание школы на 624 ученических места сдано в эксплуатацию 15 сентября. Затем состоялась церемония открытия после капитального ремонта полной средней школы села Дондар Гушчу Товузского района. Это двухэтажное здание построено в 1984 году и за минувшие годы физически устарело. Ремонт школы на 620 ученических мест был начат Фондом Гейдара Алиева в конце 2019 года. Завершились работы в августе 2020 года. Общая территория школы составляет 1,5 гектара. Газах В тот же день состоялось открытие после капитального ремонта полной средней школы имени Исмаила Шихлы в селе Косалар Газахского района.

В школе 30 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, два кабинета информатики, кабинет военной подготовки, медпункт, кабинеты трудового обучения, электронная библиотека, актовый и спортивный залы, две открытые спортивные площадки, зал борьбы. Сальян В селе Ашагы Кюркенд Сальянского района сдано в эксплуатацию новое здание школы. Учебное заведение, построенное при поддержке Фонда Гейдара Алиева, рассчитано на 360 ученических мест. В тот же день в городе Сальян состоялось открытие после капитального ремонта яслей-детского сада номер 9. Детский сад, построенный в 1975 году, функционировал в приспособленном здании. Фонд Гейдара Алиева построил и сдал в эксплуатацию новое здание для яслей-детского сада. Заведующая детским садом Пюста Гаджиева отметила, что прежнее здание было одноэтажным, рассчитанным всего на 40 мест. Из-за того, что оно обветшало, возник ряд трудностей. Однако при поддержке Фонда Гейдара Алиева за короткий срок было построено двухэтажное здание на 60 мест. В детском саду имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, склад, медицинский кабинет, прачечная и другие административные и технические помещения.