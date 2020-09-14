Леонид Швец, автор haqqin.az 01:05

Всем известен знаменитый лозунг Дональда Трампа, с которым он шел на выборы в 2016 году и под которым он правил в Белом доме: «Сделаем Америку снова великой». Как показал опрос исследовательского центра Pew, проведенный в 13 странах, ближайших партнерах США, при 45-м президенте отношение к Америке сильно изменилось в худшую сторону. Подобные исследования ведутся исследовательским центром Pew с 2000 года, поэтому есть большая база для сравнения. Не будет преувеличением сказать, что сейчас отношение к США среди союзников и партнеров находится на историческом минимуме в нынешнем столетии.

В среднем 34% граждан этих стран относятся к США позитивно. Лучше всего в Южной Корее, где таких 59%, хуже всего в Бельгии, где с одобрением об Америке отзываются 24%. Даже в Великобритании, самом тесном партнере США в Европе, только 41% позитивных откликов, в самой близкой географически Канаде – 35%. Для сравнения - в 2000 году в Британии таких было 83%, в Канаде – 72%. На ухудшении отношения союзников к Соединенным Штатам сказались два фактора: собственно президентство Дональда Трампа, который не раз говорил, что с партнерами по торговым, военным и политическим союзам нужно вести себя пожестче, и крайне неудачная попытка США справиться с коронавирусом, за которой также просматривается фигура нынешнего президента. Средняя цифра одобрительного отношения к Трампу в странах-партнерах – 16%. Хуже всего отношение к нему в Бельгии – 9% позитивных ответов и 10% в Германии и Дании. Относительно лучше к американскому президенту относятся в Японии, 25%, и Австралии – 23%. Остальные союзники расположились где-то между этими крайностями, но меньше 20%, которые выявились в Канаде. Для сравнения, Бараку Обаме высказывали свое доверие в 2016 году на уровне 86% в Германии, 84% во Франции, 79% в Великобритании.