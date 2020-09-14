Мубариз Мансимов: «Я дважды встречался с Фетхуллахом Гюленом»

«Первая встреча состоялась, когда меня позвали в Америку на ифтар. В тот день я немного выпил и потому не хотел идти. Но они настояли. Человек, которого они зовут «Ходжа», хотел, чтобы я сел рядом с ним. Я сказал, что я нетрезв, и спросил, могу ли я встать. Он ответил, что «это дела, которые только между мной и Аллахом». Мне показалось смешным, что это говорит религиозный деятель. Потом он показал нам свой дом. Прогуливаясь по дому, я заметил сосуд, на котором было написано «Азербайджан». Я спросил у Фетхуллаха Гюлена, что это? Он ответил, что нюхает его и и это его успокаивает. Я спросил, зачем нюхать сосуд, если можно сесть в самолет и полететь в Азербайджан. В этот момент кто-то дернул меня за рукав и потребовал, чтобы я следил за своими словами. В тот день я много спорил с присутствовавшими там бизнесменами и политиками, а потом удалился», - сказал обвиняемый.

Мубариз Мансимов заявил, что после той встречи сторонники Гюлена стали его буквально преследовать.

Судья поинтересовался четками, которые подарил Мансимову Фетхуллах Гюлен.

«Продал эти четки за тысячу долларов. Я никогда не жертвовал деньги структурам FETÖ», - ответил Мансимов.

В ходе процесса судья принял решение оставить Мубариза Мансимова под арестом. Очередное заседание суда состоится 9 декабря.