Трамп: Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению с Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд сможет в подходящий момент присоединиться к соглашению о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поговорил с королем Саудовской Аравии. В подходящее время, я думаю, они присоединятся, я действительно так думаю», — заявил Трамп.

Бахрейн и ОАЭ подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей 15 сентября в Вашингтоне. Они были утверждены в рамках ранее заключенного Авраамского договора при посредничестве США.