В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября текущего года.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,7%, до $42,03 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,93%, составив 39,02 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подорожали на 1,65% - до 41,2 доллара за баррель.