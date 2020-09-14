В свою очередь, Фархад Ахмедов выразил благодарность президенту Азербайджана за награждение его высокой государственной наградой.

Сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении бывшего российского сенатора, миллиардера Фархада Ахмедова орденом «Достлуг». Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте главы государства, Фархад Ахмедов удостоен этой высокой награды за заслуги в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

«Я выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за высокую награду и оценку моей роли в развитии отношений между Азербайджаном и Россией. Это одна из самых высоких наград, которых я удостоен», - сказал бизнесмен.

Отметим, что накануне, 15 сентября, Фархаду Ахмедову исполнилось 65 лет. И награждение бизнесмена, видимо, связано с его юбилеем.

Фархад Ахмедов сыграл активную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Россией как бизнесмен, так и первый российский сенатор азербайджанского происхождения. В 2004 году он начал представлять Краснодарский край в Совете Федерации, а также был председателем Комитета по юридическим вопросам верхней палаты российского парламента. В 2007-2010 гг. Фархад Ахмедов представлял в Совете Федерации уже Ямало-Ненецкий автономный округ. В те годы он также был членом российской делегации в ПАСЕ. Будучи членом ПАСЕ, Фархад Ахмедов сыграл важную роль в развитии межпарламентского сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

СМИ также писали о роли Фархада Ахмедова в устранении напряженности между Россией и Турцией, которая возникла несколько лет назад. Тогда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в устранении напряженности между странами после инцидента со сбитым российским самолетом наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым также сыграл роль бизнесмен Фархад Ахмедов.

В настоящее время Фархад Ахмедов занимается бизнесом и благотворительностью в Азербайджане.