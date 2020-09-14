Бинагади лидирует по больным коронавирусом
Бинагадинский район Баку лидирует в столице по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Кoronavirusinfo.az.
Так, на указанный район приходится 14,3% всех зараженных жителей Баку, на Хатаинский - 12,2%, Ясамальский - 11,8%, Сабунчинский - 11,6%, Насиминский - 8,9%, Наримановский - 8,4%, Сураханский - 8%, Гарадагский - 7,6%, Низаминский - 7,1%, Хазарский - 5%, Сабаильский - 4,7%.
Меньше всего заболевших (0,3%) зафиксировано в Пираллахинском районе столицы.