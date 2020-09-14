Сергей Шойгу приехал в Минск

В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства Беларуси.

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, - цитирует ТАСС сообщение минобороны Беларуси. - Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России".