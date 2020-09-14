Служба государственной безопасности Азербайджана провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были задержаны граждане Азербайджана, которые подозреваются в том, что по предварительному сговору в целях продажи регулярно тайно завозили в Азербайджан через таможенную границу России в особо крупных размерах сильнодействующие вещества, говорится в сообщении на сайте СГБ.

Согласно информации, при досмотре автомобилей, которыми управляли Эмиль Асадов, Шахин Гусейнов, Асиф Бабаев, Рашад Гусейнов, Васиф Мусаев, Эмиль Алиев, и квартир, в которых они проживали, было обнаружено и изъято большое количество различных сильнодействующих веществ и других вещественных доказательств.

По факту в Службе государственной безопасности возбуждены уголовные дела по статьям 206.3.2 (контрабанда) и 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих препаратов в крупном объеме) УК Азербайджана.

В настоящее время следствие продолжается.