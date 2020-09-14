Российские туристки избили медсестру в Турции

Турецкая полиция задержала трех российских туристок за избиение медсестры тапком, сообщает Hurriyet.

Отмечается, что девушки устроили скандал в медицинском кабинете в день заезда в пятизвездочный отель в Анталье. Одна из них жаловалась на боль в ступне и требовала срочного приема. Издание отмечает, что в это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра Исмира Озтюрк попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.

Однако россиянки агрессивно отреагировали на просьбу: одна из них бросила в Озтюрк тапок, попав ей в глаз. После этого врач вызвал полицию.