Шэн Сию, специально для haqqin.az 12:39

В Китае в прокат вышел фильм «Мулан», диснеевский киноремейк одноименного мультфильма 1998 года. В производство фильма компания Walt Disney вложила 200 млн долларов и рассчитывала на высокие кассовые сборы. Но ожидания не оправдались. Фильм столкнулся с призывами к бойкоту из-за упоминания в заключительных титрах фильма властей Синьцзяна. Скандалы вокруг фильма начались с самого начала съемок. В августе прошлого года пользователи соцсетей призывали бойкотировать киноремейк из-за того, что исполнительница главной роли - актриса Лю Ифэй - выступила в поддержку полиции Гонконга, разгонявшей протестующих на улицах города.

Скандал и общественное возмущение спровоцировала ее публикация в социальной сети Weibo. Актриса опубликовала снимок из правительственной газеты «Женьминь Жибао» и сопроводила его следующим сообщением на китайском: «Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить». Основанный на 2000-летней китайской легенде, «Мулан» (по-китайски правильно «Мулань» - магнолия) рассказывает историю девушки, которая переоделась мальчиком, чтобы присоединиться к китайской императорской армии и сразиться с вторгшимися кочевниками-жужанями, а также спасти своего отца от сражения. Прототип главной героини реальная Хуа Мулань жила в эпоху противостояния империи Северного Вэй с жужанским каганатом — то есть где-то между 386 и 533 годами нашей эры. Тайно переодевшись мужчиной, она пошла в армию вместо своего старого больного отца, чтобы спасти его от неминуемой гибели от армейской жизни. В течение двенадцати лет Мулань сражалась на войне, завоевала огромное число наград и даже дослужилась до поста генерала — но так и не раскрыла никому в войске своего секрета. Главное новшество, которое привнесла эта песнь в китайский фольклор — одно из первых упоминаний в китайской истории идей о равенстве между мужчиной и женщиной. Раньше конфуцианские благодетели в художественных произведениях были применимы практически исключительно к мужчинам, а женщин никогда не изображали в качестве воинов. По сути, Хуа Мулань была первой китайской феминисткой, что, по идее, должно было обеспечить интерес к ее фигуре со стороны зрительской аудитории. Кроме того, создатели фильма учли реакцию китайской аудитории на мультфильм с одноименным названием, вышедший в 1998 году, и постарались отнестись к изначальной легенде чуть более бережно.

Но как бы не так. Во-первых, нынешние феминистки – они не про равенство прав мужчины и женщины, а про свою исключительность по половому признаку. Какое самопожертвование, семейные ценности, преданность родителям и патриотизм той, настоящей Мулан? Большинству современных борцуний за женщин и слова-то такие неизвестны. «Женщина сумела стать генералом в древнем Китае? Да что же здесь такого выдающегося? Не брить подмышки – вот верх самовыражения женщины!» Во-вторых, контрольным выстрелом в репутацию фильма стал факт упоминания в заключительных титрах фильма властей Синьцзяна (Восточного Туркестана). Среди тех, кто получил «особую благодарность» от съемочной группы, оказался «отдел по связям с общественностью» коммунистической партии Китая, отвечающий за пропаганду в Синьцзяне – и завертелось. Джанетт Нг, писательница из Британии, разместила в социальных сетях снимок экрана с титрами фильма, отметив, что Синьцзян был «местом, где происходит культурный геноцид». Она отметила, что «Мулан» «много снимали» в регионе. В статье, опубликованной в The Washington Post, старший научный сотрудник Азиатского общества Исаак Стоун Фиш написал, что своим выбором места съемок в Синьцзяне продюсеры студии Disney помогли «нормализовать преступления против человечности». Продемократический лидер Гонконга Джошуа Вонг сказал, что последнее разоблачение стало еще одной причиной бойкота «Мулан», написав, что зрители могут стать «потенциально замешанными в массовом заключении» мусульман-уйгуров. Конгрессмены США потребовали в минувшую пятницу объяснений от гендиректора Walt Disney Боба Чапека по поводу сотрудничества с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района во время съемок фильма.