Стартап студента UNEC стал чемпионом мира
Студент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) при поддержке Соединенного Королевства стал чемпионом мира на соревновании Creative Spark, проведенном British Council.
На соревновании, которое должно было пройти в Лондоне, однако из-за коронавируса проведенном в онлайн-формате, бизнес-идея студента III курса по специальности «Управление бизнесом» Международной школы экономики UNEC Мохаммада Кекалова Kekalove adaptive fashion стал чемпионом мира (grand champion), а также международным победителем в категории «Творческий» (Creative).
Целью бизнес-соревнования, в котором были представлены Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Армения и Украина, а также Соединенное Королевство, является установление партнерских отношений в семи странах, поддерживающих предпринимательское образование, создание бизнес-центров, в том числе проведение для молодежи тренингов на английском языке на тему предпринимательства.
Бизнес-стартап студента UNEC разрабатывает и производит индивидуальную одежду с учетом физических ограничений людей с ограниченными возможностями. В соответствии с проектом, с людьми с ограниченными возможностями проводится предварительный опрос по выбору одежды. Затем изготовливается адаптивная одежда, соответствующая их потребностям. В мире более 1 миллиарда людей с ограниченными возможностями, около 190 миллионов из них сталкиваются с серьезными трудностями в связи с выбором одежды в повседневной жизни.
Стартап студента UNEC направлен непосредственно на решение этой проблемы.