Количество заболевших коронавирусом в Индии превысило 5 миллионов

Общее число случаев коронавируса в Индии превысило пять миллионов. За последние 11 дней было зарегистрирован миллион случаев, что является мировым рекордом, в Индии сейчас 5,02 миллиона случаев заражения. Больше только в Соединенных Штатах - 6,59 миллиона, сообщает ВОЗ.

В Индии регистрируются самые большие ежедневные скачки заболеваемости в мире. За последние 24 часа зафиксировано более 90 000 случаев, при рекордных 1290 смертетльных исходах.