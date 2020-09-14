Беседовала Тамилла Алиева 12:57

Развитие сельского хозяйства представляет приоритетное значение в политике правительства. В этой связи деятельность компании Agro Dairy, с результатами которой лично ознакомился президент Ильхам Алиев, вызвала интерес экспертного сообщества. Haqqin.az представляет вашему вниманию интервью с главой компании Вахидом Гаджиевым. Глава Agro Dairy рассказывает об успехах, достигнутых в преодолении сложностей, стоявших на пути развития своего предприятия.

- В настоящее время в нашей стране делается ставка на ненефтяной сектор, и особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства.В связи с этим хотелось бы узнать, какой вклад намерена внести в развитие экономики и сельского хозяйства страны компания Agro Dairy, руководимая Вами? - Да, верно. Текущая динамика развития ненефтяного сектора радует. Реформы, направленные на развитие аграрного сектора, существующее сотрудничество между государственным и частным секторами, государственная поддержка в этой области и постоянное внимание президента дали положительные результаты и в короткие сроки позволили возродить этот сектор. В результате проведенных и продолжающихся целенаправленных реформ аграрный сектор находится на новом этапе своего динамичного развития. Agro Dairy была основана в конце 2014 года. Вот уже почти 6 лет, как мы предлагаем свои современные и новаторские идеи для развития сельского хозяйства страны и внедряем их в свой рабочий процесс. При создании компании первоочередной задачей было поднятие уровня сельского хозяйства страны, существенно отстающего от общих экономических процессов и темпов развития в республике. Для посевов зерновых нам были выделены земли, на протяжении столетий не использовавшиеся и считавшиеся непригодными для сельскохозяйственных целей. Это были земли, лишенные какой-либо оросительной системы и совершенно неплодородные, настолько, что даже скот не мог здесь пастись. Тем не менее именно эти земли были выбраны для осуществления в короткие сроки «Крупномасштабного хозяйственного проекта».

- Где расположены посевные поля Agro Dairy? - Наши посевные поля находятся в Гаджигабульском, Самухском и Товузском районах. Первоначально участки представляли собой овраги со сложным рельефом, с уклонами и эрозийной почвой. Некоторые территории даже использовались в качестве отходов военных материалов. Почвы этих территорий представлены тяжелыми глинистыми бесструктурными, водонепроницаемыми полупустынными почвами. В то же время здесь широко распространены засоленные и солончаковые почвы. - На почвах, веками считавшимися непригодными, сейчас выращивают пшеницу, кукурузу и люцерну. Как вы этого добились? - Нашей первоначальной целью было включение этих земель, считающихся непригодными для возделывания в севооборот, чтобы улучшить верхний слой почвы и сделать ее пригодной для использования: обогатить почву растительными остатками (органическими остатками), создать основу для выращивания 2 культур в календарный год с использованием интенсивных технологий, таким образом, добиться развития почвы. Если мы перечислим наши общие показатели и полученные результаты, мы, вероятно, получим очень длинный список. Хочу остановиться на некоторых важных моментах. Как уже отмечалось, для возрождения земель, которые веками не использовались и считались непригодными для возделывания, необходимо было решить вопросы более эффективного использования водных, климатических и земельных ресурсов. Для этого была внедрена система кругового орошения (искусственные дождевые агрегаты), повышающая плодородие почвы и предотвращающая эрозию. На полях использовалась самая современная сельскохозяйственная техника и предпочтение было отдано креативным технологиям растениеводства. Эти мероприятия создали сотни новых рабочих мест для людей, живущих вокруг наших территорий. В настоящее время специалисты молодого и среднего возраста задействованы на постоянной и сезонной работе, а для повышения их потенциала проводятся тренинги с участием местных и иностранных специалистов. В то же время строительство действующих систем орошения и электроснабжения на наших территориях, формирование крупной сети социальной и сельскохозяйственной инфраструктур способствовало возвращению населения в регион, к комфортным условиям проживания, что привело к улучшению и дальнейшему развитию базы человеческих ресурсов. С другой стороны, эффективная работа крупных хозяйств, таких как «Аqro Park», способствует развитию агропромышленного комплекса страны, укрепляя его технический и трудовой потенциал. Положительных результатов много, и перечислить все в одной статье невозможно. Именно благодаря настойчивости и неустанной работе нашей команды мы смогли улучшить и увеличить плодородие почв непригодных земель. В настоящее время за один календарный год выращиваются 2 культуры, при рациональном использовании воды на гектар этих площадей образуется дополнительно 4 тонны и более зеленой массы, эрозия почвы снизилась на 20%, а в некоторых местах даже больше. Принятые меры при сохранении определенного запаса влаги в почве вдвое увеличили количество органических веществ в сырых почвах и существенно помогли эффективно снизить эрозию почвы. По мере того как почвы улучшаются, от года в год впитывание органических веществ снизилось с 10-12 до 4-5 лет. В результате компания в 2020 году смогла достичь высокой производительности и качества в зерновом секторе, что стало итогом рекордного количества урожая.

- В июне2020 президент Ильхам Алиев посетил посевные поля Agro Dairy в Самухском районе. Можете поделиться впечатлениями об этом визите? - Да, для нас это большая честь и невероятное чувство гордости, что господин президент Ильхам Алиев посетил наши поля в Самухском районе, где осмотрел поля с рекордной урожайностью в условиях полупустынного климата. Сразу после уборки пшеницы он наблюдал за обработкой почвы и началом повторного посева кукурузы. При этом мы проинформировали господина президента, что впервые в Товузе в этом году мы добились в среднем 7,0 тонн на гектар больших площадей и даже 8,5-8,6 тонн высококачественной пшеницы на гектар отдельных площадей. Президент высоко оценил проделанную работу и порекомендовал нам поделиться своим опытом с другими фермерами, работающими в этой области. Исходя из этой задачи, 28 сентября 2020 года в офисном здании компании в Гаджигабульском районе мы приступим к организации бесплатных тренингов для фермеров, агрономов, семеноводов и других заинтересованных лиц.

- Это хорошая новость для фермеров и агрономов. Как будет организован процесс обучения и какие вопросы он будет охватывать? - Обмен опытом наших специалистов в области сельского хозяйства и агрономов, работающих непосредственно в поле, - отличная возможность для тех, кто интересуется посевом зерновых. На начальном этапе темы тренинга охватят такие направления, как «Вопросы обработки почвы и подготовка почвы к посеву», «Растениеводство (пшеница и ячмень)», «Управление орошением», «Изучение диагностики стадий развития зерна», «Производство первичных семян и производство репродуктивных семян». На следующих этапах мы предполагаем, что темы тренингов будут определяться как по взаимной договоренности, так и в соответствии с пожеланиями участников.