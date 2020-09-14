Минтруда: семьи шехидов и инвалиды получат 1500 квартир

До сегодняшнего дня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 8 172 квартиры членам семьи шехидов и лицам, ставших инвалидами в связи с борьбой за территориальную целостность Азербайджана. Об этом сказал зампред Агентства социальных услуг Пярвиз Сафаров, сообщает haqqin.az.

По его словам, квартиры предоставляются поэтапно.

«Лица этой категории ставятся на очередь в местных органах исполнительной власти. После регистрации районные исполнительные органы представляют в Минтруда список, который размещает его на сайте министерства. Лица этой категории строго в порядке очередности по списку обеспечиваются жильем. В 2017 году семьям этих категорий было предоставлено 315 квартир и частных домов, в 2018 году - 629, в 2019 году - 934. В этом году семьям этих категорий в целом планируется предоставить 1500 квартир и частных домов, из которых 584 уже предоставлены владельцам. До конца года по принципу очередности будут распределены и другие квартиры», - сказал Пярвиз Сафаров.