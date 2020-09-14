«О кампании узнала прямо в магазине. Я не верила в удачу и поэтому не хотела участвовать. Но продавец настоял. И как хорошо, что я его послушала. iPhone за 2000 манатов мне обошелся совершенно бесплатно. Сейчас моей радости нет предела», - говорит счастливый обладатель iPhone 11 Амина Самедли (Kontakt Home «Магазин Нефтчиляр»).

Вы тоже можете бесплатно забрать iPhone, стиральную машину, набор мебели, одним словом, все, что видите в магазине, бесплатно и добавить свое имя в список счастливых покупателей Kontakt Home. Для этого без долгих раздумий до 4 октября зайдите в любой магазин Kontakt Home, купите желаемый товар, затем вне зависимости от цены и количества бросьте кости на удачу. Если вам посчастливилось бросить şeş-qoşa, то заберете купленный товар БЕСПЛАТНО.

Еще одна новость есть для любителей «Шеш-Гоша». Как известно, кампанией можно воспользоваться при наличной оплате, а также при отплате в три раза. Но только 18 сентября кампанией можно будет воспользоваться и при частичной оплате.

Иногда, чтобы удача улыбнулась, достаточно бросить кости. Kontakt радует!

Подробную информацию об условиях кампании можно узнать из видео ниже и на сайте kontakt.az.