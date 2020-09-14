Российский националист покончил с собой

Российский националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Baza.

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.

Известно, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, ее содержание пока неизвестно.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет, пишет Газета.ру. Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.